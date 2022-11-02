Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Голова Нацбанку України очікує на затвердження Моніторингової програми МВФ у першій половині грудня

08:46 02.11.2022 |

Економіка

 

Команди України та Міжнародного валютного фонду досягли істотного прогресу в узгодженні оцінок макроекономічної ситуації та бюджету в рамках підготовки Моніторингової програми із залученням Ради МВФ, повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

"Очікуємо на затвердження Моніторингової програми у першій половині грудня", - написав він у фейсбуці у ніч на середу за підсумками проведеної у вівторок зустрічі з помічницею держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід та Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.

Пишний наголосив, що в умовах війни значення міжнародного фінансування надзвичайно велике, і провідна роль у координації міжнародної підтримки фінансування бюджету наступного року має належати МВФ.

"Окремо запевнив, що Національний банк триматиме фінансовий фронт і залишатиметься сильним та незалежним інститутом, що є одним із моїх пріоритетів", - зазначив голова НБУ.

Як повідомлялося, 21 жовтня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив про продуктивні дискусії та продовження в найближчі тижні роботи над запитаною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Передбачається, що вона стане основою повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен у середині жовтня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема, $15 млрд від МВФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3474
  0,1097
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес