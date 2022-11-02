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Голова Нацбанку України очікує на затвердження Моніторингової програми МВФ у першій половині грудня
08:46 02.11.2022 |
Команди України та Міжнародного валютного фонду досягли істотного прогресу в узгодженні оцінок макроекономічної ситуації та бюджету в рамках підготовки Моніторингової програми із залученням Ради МВФ, повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.
"Очікуємо на затвердження Моніторингової програми у першій половині грудня", - написав він у фейсбуці у ніч на середу за підсумками проведеної у вівторок зустрічі з помічницею держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід та Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк.
Пишний наголосив, що в умовах війни значення міжнародного фінансування надзвичайно велике, і провідна роль у координації міжнародної підтримки фінансування бюджету наступного року має належати МВФ.
"Окремо запевнив, що Національний банк триматиме фінансовий фронт і залишатиметься сильним та незалежним інститутом, що є одним із моїх пріоритетів", - зазначив голова НБУ.
Як повідомлялося, 21 жовтня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив про продуктивні дискусії та продовження в найближчі тижні роботи над запитаною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів. Передбачається, що вона стане основою повноцінної програми фінансування з боку Фонду. Міністр фінансів США Джанет Єллен у середині жовтня наголосила, що така повноцінна програма МВФ для України може бути вже на початку наступного року.
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць порівняно з $5 млрд на місяць у 2022 році, які Україні поки що жодного разу не вдалося залучити.
Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема, $15 млрд від МВФ.
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