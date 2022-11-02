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Мінфін підвищив ставки за короткостроковими військовими облігаціями у гривні
18:25 01.11.2022 |
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 1 листопада, змогло залучити до держбюджету 13,35 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП зросли до 12 мільярда гривень порівняно із 1,02 минулого тижня завдяки підвищенню ставок за ними.
Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 11,91 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 13,5% з 12% річних.
Водночас від розміщення річних ОВДП надійшло лише 7,75 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною - 14% річних.
Крім того, від продажу облігацій з теміном обігу від 16 місяців до 2 років під 18,5% річних сукупно надійшло 4,53 млн грн.
Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні облігації на $38,82 млн під 4,25% річних.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 листопада 2022 року
Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 25 жовтня, змогло залучити до держбюджету 1,55 мільярда гривень (в еквіваленті). При цьому надходження від розміщення номінованих у гривні ОВДП впали до 1,02 мільярда гривень порівняно із 5,81 млрд грн попереднього тижня.
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