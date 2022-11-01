Продажі нових авто у жовтні впали на 8%

Українці зареєстрували 3100 нових автомобілів у жовтні, що на 8% менше від показника вересня та у 2,5 раза менше кількості реєстрацій у жовтні 2021 року. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota: у жовтні було зареєстровано 665 нових авто. Проти вересня попит на нові Toyota зменшився на 1%, а порівняно з жовтнем 2021 року - майже вдвічі.

Другий результат у Skoda - 326 авто, що на 4,5% більше за вересневий показник і на 3% менше, ніж у жовтні минулого року.

До трійки лідерів повернулася Renault - 270 реєстрацій на місяць (+72% до вересня, -71% до жовтня 2021 року).

Четвертий результат у KIA - 269 авто (+22% та -60% відповідно).

П'ятий у Mercedes-Benz - 230 авто (+26%, -17%).

Титул бестселера місяця знову дістався автомобілю Toyota RAV4. Цей кросовер упродовж жовтня обрали 300 покупців.

Загалом із січня до жовтня 2022 року українці придбали та поставили на облік 30 900 нових легкових авто, що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.