Зведений платіжний баланс України у вересні-2022 зведено із дефіцитом $750 млн

Дефіцит зведеного платіжного балансу України у вересні 2022 року становив $750 млн, що у 2,9 раза менше дефіциту у $2,2 млрд у вересні минулого року, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті.

За його даними, у вересні-2022 профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд проти дефіциту $800 млн у вересні-2021.

НБУ також повідомив, що експорт та імпорт товарів за рік скоротилися на 34,9% та 24,4% відповідно, тоді як за місяць їхній експорт зріс на 24,4%, а імпорт - на 3,2%.

Основним чинником скорочення обсягів експорту до $3,9 млрд було скорочення експорту чорних та кольорових металів - на 76%. Також спостерігалося скорочення експорту продовольчих товарів - на 8,5%, продукції хімічної промисловості - на 47,3%, деревини та виробів з неї - на 27,3%, мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 39,8% та продукції машинобудування - на 45,7%.

Обсяги імпорту товарів за цей період скоротилися до $4,9 млрд, зокрема неенергетичний імпорт знизився на 22%. Водночас на 13,9% впав імпорт промислових виробів, на 32,4% - продукції машинобудування, на 17,9% - продовольчих товарів, на 43,3% - чорних та кольорових металів, на 39,7% - продукції хімпромисловості , а деревини та виробів з неї - на 38,7%.

Натомість енергетичний імпорт скоротився на 31,9%.

За оцінками Нацбанку, у вересні-2022 було зафіксовано дефіцит торгівлі послугами $1,2 млрд порівняно з профіцитом $272 млн у вересні-2021. НБУ пояснив це зростанням кількості біженців за кордоном, витрати яких зросли у 3,2 раза. Одночасно експорт послуг скоротився на 22,9%, а імпорт зріс у 1,9 раза.

Профіцит балансу первинних доходів у вересні-2022 становив $1 млрд проти дефіциту $1,1 млрд у вересні-2021. Надходження за статтею "оплата праці" зросли на 15,9%, а виплати за доходами від інвестицій скоротилися на 88,6%.

Чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку та рахунки операцій з капіталом) у вересні поточного року становило $1,9 млрд проти $820 млн у вересні попереднього року.

Чистий відтік фінансового рахунку становив $2,6 млрд (у вересні роком раніше - $1,4 млрд), що було зумовлено відпливом коштів у операціях приватного сектора.

Чистий приплив за операціями держсектора становив $446 млн (у вересні 2021 року - відтік $1,9 млрд).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій НБУ оцінив у $200 млн, тоді як у вересні попереднього року цей показник становив $821 млн.

Як зазначив регулятор, чисте зростання зовнішньої позиції банківської системи країни за операціями з портфельними та іншими інвестиціями становило $2,4 млрд. Він був зумовлений зростанням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" на $640 млн та виплатами за єврооблігаціями на $60 млн.

Зовнішня позиція реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) за зазначений звітний місяць збільшилася на $2,4 млрд за рахунок зростання чистої зовнішньої позиції щодо торгових кредитів на $1,2 млрд, а також зростання готівки поза банками на $1,2 млрд.

Станом на 1 вересня 2022 року обсяг міжнародних резервів становив $23,9 млрд, що забезпечує фінансування імпорту протягом трьох місяців.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $2,1 млрд, тоді як у 2020 році було зафіксовано профіцит цього показника у розмірі $5,3 млрд.

