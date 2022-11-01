Уряд у проєкті держбюджету-2023 покращив прогнозний курс долара на кінець року до 45,8 грн/$1 та план надходжень НБУ на 51,6 млрд грн

Уряд України під час доопрацювання проєкту держбюджету-2023 до другого читання покращив оцінку курсу гривні на кінець наступного року до 45,8 грн/$1 із 50 грн/$1 у первісному варіанті, зберігши прогноз середньорічного курсу 42,2 грн повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його даними, прогноз доходів від НБУ збільшено на 51,6 млрд грн - до 71 млрд грн.

Депутат додав, що Кабмін прогнозує у 2023 році повернення 1,8 млн громадян з-за кордону після негативного сальдо міграції 9,43 млн громадян у 2022 році.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль після затвердження урядом проєкту держбюджету-2023 до другого читання 31 жовтня повідомив, що прогноз зростання ВВП було погіршено з 4,6 до 3,2% за невеликого поліпшення прогнозу інфляції з 30 до 28%.

За його словами, доходи було збільшено більше ніж на 50 млрд грн, видатки - на 66,8 млрд грн.

За даними Железняка, доходи в доопрацьованому урядом до другого читання проєкті держбюджету-2023 становлять 1 трлн 329,26 млрд грн, видатки - 2 трлн 580,68 млрд грн, граничний обсяг дефіциту - 1 трлн 296,54 млрд грн, або 20,6% ВВП, граничний обсяг державного боргу - 6 трлн 422,75 млрд грн.

Депутат уточнив, що, крім зростання надходжень від Нацбанку, збільшено також оцінку доходів від імпортного ПДВ - на 27,1 млрд грн, ПДФО - на 14,8 млрд грн, акцизу на пальне - на 7 млрд, тоді як знижено прогнози доходів податку на прибуток - на 21,3 млрд грн та ПДВ із вироблених в Україні товарів - на 6 млрд грн.

Железняк додав, що уряд знову заклав 1,4 млрд грн на "телемарафон", "хоча відповідне виправлення збили під час першого читання", а також збільшив на 7 млрд грн видатки на Державний дорожній фонд - до 64,3 млрд грн.