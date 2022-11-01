Загальний держборг у вересні збільшився на 0,1% до $98,1 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у вересні збільшився на 0,07%, або на 0,07 млрд доларів, до 98,10 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець вересня становив 3 587,38 млрд гривень, або 98,10 млрд доларів, проти 3 584,76 млрд гривень, або 98,03 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 вересня становив 3 236,76 млрд гривень (88,51 млрд доларів) проти 3 215,29 млрд гривень (87,92 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 53,44 млрд доларів до 53,20млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 261,09млрд гривень до 1 291,32 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 34,49 млрд доларів до 35,31 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 вересня становив 350,62 млрд гривень, або 9,59 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.