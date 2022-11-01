В Україні стартує проєкт «Дунайський зерновий шлях»

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (УДП) відреагувало на вихід росії з угоди про «зерновий коридор» запуском проєкту «Дунайський зерновий шлях».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Фейсбуці.

«Ще влітку ми передбачали, що рф може в будь-який момент спробувати зірвати «Зернову ініціативу». Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт «Дунайський зерновий шлях». Зокрема, УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових. Ми також домовилися з нашими румунськими партнерами - групою компаній TTS - про більш швидку та ефективну схему перевалки у порту Констанци. Наш «Дунайський зерновий шлях» вже починає працювати», - зазначив Москаленко.

За його словами, йдеться про «безпечну й гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Увесь логістичний ланцюжок здійснюється і контролюється УДП».

Гендиректор УДП уточнив, що за рахунок більш швидкого процесу завантаження і розвантаження середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. Власникам вантажу вже не доведеться нести фінансових втрат внаслідок тривалих очікувань в черзі біля терміналу.

Зазначається, що важлива складова проєкту - оснащення суден системами онлайн контролю, відеоспостереження та збільшення кількості судноводіїв в екіпажі. Це значно підвищує ефективність роботи флоту. За нашим прогнозами, у майбутньому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць.

На другому етапі реалізації проєкту «Дунайський зерновий шлях» передбачається будівництво нових барж, адже ми фактично вичерпали можливість збільшення «тоннажу». Крім того, вже у найближчий час починається модернізація тяги - капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.

Москаленко констатував, що керівництво Міністерства інфраструктури принципово підтримало наші пропозиції. УДП пропонує направити в програми розвитку левову частку прибутку цього року (після сплати податків та дивідендів). Адже ситуація вимагає швидких дій та конкретних результатів.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Туреччина та генсекретар ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

29 жовтня російська федерація заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи, обґрунтувавши своє рішення атакою на кораблі чорноморського флоту у Севастопольській бухті, в якій вона звинуватила Україну та Велику Британію.