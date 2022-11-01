АРМА отримало активи російської хімкомпанії на 2,3 мільярда

Суд передав активи російської компанії на суму понад 2,3 млрд грн Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За клопотаннями прокурорів ОГП в управління АРМА передано арештовані корпоративні права підприємства - одного із найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, на загальну суму понад 2,3 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що агентству також передані понад 30 об'єктів нерухомості згаданого підприємства.

За даними слідства, протягом 2011-2017 років товариство, яке спеціалізується на виробництві нафтохімічної та хімічної продукції, на підставі угод про надання позики й укладених до них додаткових угод із пов'язаною кіпрською компанією отримало понад 800 мільйонів доларів позики для забезпечення фінансових потреб підприємства.

На час укладання угод й отримання позик власником товариства була одна з найбільших російських нафтових компаній, кінцевим бенефіціарним власником якої був російський олігарх.

Встановлено, що під виглядом позик товариство одержало безповоротну фінансову допомогу, яку його керівництво не мало наміру повертати разом із відсотками за їх користування. Воно не сплатило податку на прибуток на загальну суму майже 2,2 млрд грн.

Раніше директору товариства правоохоронці оголосили підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпрі суд наклав арешт на нерухоме майно загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень, належне товариству з обмеженою відповідальністю, бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації.