Кабмін підготував проєкт держбюджету до другого читання. Змінив прогноз щодо ВВП та інфляції

Кабінет міністрів затвердив проєкт державного бюджету на 2023 рік до другого читання у Верховній Раді з урахуванням пропозицій народних депутатів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", - написав прем'єр у Telegram.

До другого читання Кабмін скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік у бік консервативного сценарію - 3,2% замість 4,6%. Прогноз інфляції знизився з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам уряд пропонує збільшити дохідну частину більш ніж на 50 млрд грн.

Витрати становитимуть 2,6 трлн грн. Кабмін збільшив обсяги видатків на виплати пенсій, ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову та науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО.

Усього до другого читання у проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн.

Дефіцит держбюджету наступного року становитиме понад 20% ВВП. Він покриватиметься шляхом допомоги партнерів, і для цього планується залучити $38 млрд від ЄС, США, МВФ та інших донорів.

"Пріоритет бюджету-2023 - безпека та оборона - залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це понад 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно коштом внутрішніх ресурсів", - заявив Шмигаль.