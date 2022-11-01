Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна через війну втратила 2,4 млн робочих місць, - ООН

17:10 31.10.2022 |

Економіка

 

Окрім жахливих гуманітарних проблем, війна в Україні зробила різкий негативний вплив на економіку країни та ринок праці. За оцінками Міжнародної організації праці, зайнятість у 2022 році буде на 15,5% (2,4 млн робочих місць) нижче за рівень 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь МОП (спеціалізованої установи системи ООН).

Цей прогноз не такий низький, як оцінка МОП у квітні 2022 року, незабаром після початку війни, згідно з якою прогнозувалася втрата 4,8 млн робочих місць.

Позитивна зміна є наслідком зменшення кількості територій України, що перебувають під окупацією чи з активними бойовими діями. Однак це часткове відновлення ринку праці є скромним і дуже крихким, зазначають у МОП.

У доповіді попереджається, що велика кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та біженців, які шукають роботу в Україні та інших країнах, ускладнює проблеми та може призвести до зниження заробітної плати.

За оцінками МОП, 10,4% усієї довоєнної робочої сили країни нині є біженцями в інших країнах. Ця група з 1,6 млн осіб складається переважно з жінок, багато з яких раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення. Нещодавнє опитування показало, що на сьогоднішній день 28% опитаних українських біженців знайшли роботу за наймом або самозайняті в країнах, що їх приймають.

"Наслідки конфлікту відчуваються на ринках праці сусідніх країн, що може призвести до політичної дестабілізації та дестабілізації ринку праці в цих країнах. Ще далі, у Центральній Азії та в усьому світі, вони знаходять своє відображення у більш високих та нестійких цінах, зростанні відсутності продовольчої безпеки та бідності", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0000
  0,5686
 1,55
EUR
 1
 36,0000
  0,7386
 2,01

Курс обміну валют на вчора, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,14 0,36 39,8773  0,06 0,15
EUR 38,1900  0,03 0,09 39,4233  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 02:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9150  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес