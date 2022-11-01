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АНАЛІТИКА

Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 мільярда на день, – Гетманцев

15:35 31.10.2022 |

Економіка

 

Втрати України від масштабних повітряних тривог упродовж робочого дня становлять щонайменше 7,5 млрд грн.

Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Очевидно, що ударами по нашій країні в понеділок вранці, коли люди йдуть на роботу, ворог не тільки намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі, але й паралізувати економічну активність", - зазначив він.

За його словами, втрати економіки внаслідок масштабних тривог у робочий день становлять щонайменше у 7,5 млрд грн.

"Ми не можемо віддати ворогу ці вкрай необхідні нам гроші. Тому важливо організувати роботу як державного, так і приватного сектора економіки віддалено/у неробочі години/у вихідні таким чином, аби не тільки компенсувати простій, але забезпечити виробництво необхідної для перемоги продукції", - наголосив нардеп.

Як повідомлялося, вранці 31 жовтня окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Києві, Харкові, Запоріжжі, на Черкащині та інших регіонах. Тривога була оголошена по всій країні, окрім окупованого Криму.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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