В Україні вдалося подвоїти доходи від оренди землі – Світовий банк

Світовий банк дійшов висновку, що передача в оренду земель на онлайн-аукціонах у системі Прозорро.Продажі подвоїла доходи орендодавців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В опублікованому звіті Світового банку «Вплив прозорих онлайн-аукціонів на доходи від оренди земель державної власності. Докази правових та адміністративних змін в Україні» зазначається, що передача в оренду земель на онлайн-аукціонах у системі Прозорро.Продажі подвоїла доходи орендодавців.

«Для України даний звіт Світового банку - свідчення, що ми на правильному шляху. Що започатковані нами реформи дають необхідний ефект та результат. Але ще й нагадування про те, скільки часу було згаяно та можливостей втрачено у попередні періоди. А отже, що сьогодні ми маємо працювати над продовженням реформ з усіх напрямків максимально інтенсивно та злагоджено», - заявила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Звіт Світового банку побудовано на аналізі та порівнянні результатів 31,5 тис.«дореформених» земельних офлайн- та онлайн-аукціонів, що відбувалися з 2015 року, з результатами онлайн-аукціонів у системі Прозорро.Продажі, які проводилися з листопада 2021-го по березень 2022-го (загалом 2,7 тис. аукціонів).

У документі проаналізовано вплив реформи, розпочатої 2021 року з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони».

Саме завдяки реформі створено однакові правила гри для всіх учасників торгів. Відтак було зменшено барʼєри для участі та підвищено рівня конкуренції та прозорості, а з цим - знижено ризики корупції. Нові правила також сприяли усуненню від торгів посередників, інтереси яких можуть не відповідати інтересам громад та призвести до конфлікту інтересів.

Як результат - подвоєння доходів від оренди землі.

За оцінкою Світового банку, якби всі державні та комунальні землі, передані в оренду з 2015 року за допомогою дореформених механізмів, здавали в оренду через онлайн-аукціони на Прозорро.Продажі, органи місцевого самоврядування отримували б додаткові надходження у 500 млн дол. на рік.

Автори звіту нагадують, що Україна протягом 2015 -2020 років займала нижню половину світових рейтингів верховенства права та корупції. Тепер їй вдалося побудувати конкурентоспроможні та прозорі публічні земельні аукціони, й сьогодні досвід нашої держави в цій сфері може бути корисним для інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель. Цим документом відновлюються онлайн-аукціони у системі Прозорро.Продажі з оренди сільгоспземлі державної та комунальної власності.