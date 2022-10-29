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Канада випустить 5-річні облігації на підтримку України
22:20 28.10.2022 |
Уряд Канади випустить п'ятирічні облігації - Ukraine Sovereignty Bonds - для фінансової підтримки України, повідомив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на XXVII трирічному Конгресі українських канадців у Вінніпегу в п'ятницю.
"Канада залишається непохитною у своєму прагненні підтримувати народ України в його боротьбі проти незаконного і варварського вторгнення Путіна, і ми й надалі робитимемо все можливе, щоб Україна мала ресурси, необхідні для перемоги. Тепер, через облігації, спроєктовані для України, канадці можуть зробити свій внесок у ці важливі зусилля за допомогою нових інвестицій, підтримуваних державою", - наводяться в повідомленні на сайті прем'єра слова віцепрем'єра і міністра фінансів Христі Фріланд.
За словами Трюдо, кошти від облігацій допоможуть уряду продовжити свою діяльність, зокрема надавати основні послуги українцям, такі як пенсії, і купувати паливо напередодні зими.
Надходження від цих п'ятирічних облігацій будуть спрямовані безпосередньо в Україну через рахунок, що адмініструється Міжнародним валютним фондом (МВФ), і доповнять фінансову допомогу, надану урядом Канади Україні, розміром CAD2 млрд цього року, уточнюється в повідомленні.
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