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Уряд затвердив порядок надання коштів на облаштування індустріальних парків
21:51 28.10.2022 |
Кабінет Міністрів затвердив порядок надання коштів на облаштування індустріальних парків, а також порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які залучаються для цього.
Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні на порядку денному маємо два рішення, які дозволять запустити в Україні індустріальні парки в тому вигляді, у якому вони принесли успіх в багатьох країнах до цього. Затверджуємо порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва об'єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування", - сказав Шмигаль.
За його словами, на облаштування індустріального парку можна буде залучити до 60 млн грн за умови, що це не більше 80% від вартості проєкту.
Водночас уряд схвалив порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які беруть для облаштування індустріального парку, а також для здійснення господарської діяльності у межах цих парків. Шмигаль повідомив, що для компанії, яка облаштовує індустріальний парк, максимальний обсяг компенсації становитиме 60 млн грн, для учасників - 45 млн грн.
"Усі ці кошти дадуть змогу вже найближчим часом десяткам бізнесів по всій країні активізувати виробництво та створення нових робочих місць", - прокоментував очільник уряду.
Як повідомлялося, уряд 7 вересня визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Згідно з законом, таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.
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