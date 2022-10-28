Уряд затвердив порядок надання коштів на облаштування індустріальних парків

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання коштів на облаштування індустріальних парків, а також порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які залучаються для цього.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні на порядку денному маємо два рішення, які дозволять запустити в Україні індустріальні парки в тому вигляді, у якому вони принесли успіх в багатьох країнах до цього. Затверджуємо порядок надання коштів для облаштування індустріальних парків та будівництва об'єктів інфраструктури, необхідних для їх функціонування", - сказав Шмигаль.

За його словами, на облаштування індустріального парку можна буде залучити до 60 млн грн за умови, що це не більше 80% від вартості проєкту.

Водночас уряд схвалив порядок надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, які беруть для облаштування індустріального парку, а також для здійснення господарської діяльності у межах цих парків. Шмигаль повідомив, що для компанії, яка облаштовує індустріальний парк, максимальний обсяг компенсації становитиме 60 млн грн, для учасників - 45 млн грн.

"Усі ці кошти дадуть змогу вже найближчим часом десяткам бізнесів по всій країні активізувати виробництво та створення нових робочих місць", - прокоментував очільник уряду.

Як повідомлялося, уряд 7 вересня визначив механізм ввезення обладнання для індустріальних парків. Згідно з законом, таке обладнання ввозиться на митну територію України учасниками індустріальних парків зі звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість.