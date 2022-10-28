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Уряд виділив понад 320 мільйонів на створення нових підприємств у межах програми «єРобота»
21:49 28.10.2022 |
Кабінет Міністрів України на засіданні 28 жовтня прийняв рішення виділити понад 320 млн грн на створення та розширення нових підприємств у межах програми "єРобота".
Як передає Укрінформ, про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Стосовно стимулів для підтримки та розвитку бізнесу, то маємо сьогодні рішення про виділення більше 320 млн грн на створення та розширення нових підприємств у межах програми єРобота", - сказав прем'єр.
Шмигаль додав, що понад 306 млн грн буде виділено у вигляді безповоротних грантів для створення 47 нових переробних підприємств. Ще майже 15 млн грн - для створення нових аграрних підприємств у сфері ягідництва та садівництва.
Міністерство економіки України уточнює, що виділено 320,9 млн грн, з яких 306,5 млн грн - це безповоротні гранти для створення переробних підприємств, які отримають 40 юридичних осіб, 5 ФОП та дві фізособи, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність в галузях виробництва електричного устаткування та неметалевої мінеральної продукції.
На гранти для розвитку садівництва виділено 14,5 млн грн, їх отримають три фермерські господарства, які планують майже 40 га землі засадити плодовим садом, малиною, лохиною й чорницею.
Як повідомляв Укрінформ, українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота».
«єРобота» - це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Перша програма передбачає гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга - гранти до 8 млн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Третя і четверта програми - гранти на висадку садів (до 400 тис. грн за 1 га) і будівництво теплиць (до 7 млн грн). П'ята програма - це гранти для стартапів у сфері ІТ. Шоста - гранти на здобуття нових навичок у сфері інформаційних технологій.
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