У бюджеті є 12,7 мільярда для закупівлі газу на зиму — Шмигаль

Компанія «Нафтогаз Трейдинг» розпочне закупівлю газу на осінньо-зимовий період у межах окремої бюджетної програми на 12,7 млрд грн.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно проходження опалювального сезону. 12,7 млрд грн є у бюджетній програмі для закупівлі газу на цю зиму. Сьогодні затвердимо, що компанія «Нафтогаз Трейдинг» буде закупати газ у межах цієї бюджетної програми», - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що понад 14 млрд кубометрів газу, які вже закачані у сховища, було би достатньо для стабільного проходження опалювального сезону в нормальних умовах.

«Але ця зима, на жаль, буде проходити в незвичайних умовах, і тому потрібно мати додаткові ресурси та резерви», - прокоментував Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 серпня внесла зміни до бюджету, які передбачають надання 12,7 мільярда гривень на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону за рахунок кредиту Канади.

За даними Мінрегіону, в Україні уже понад 9,2 тис. об'єктів соціальної інфраструктури та понад 19 тис. житлових будинків підключені до опалення.