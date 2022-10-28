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Українські аграрії пропонують владі Польщі прокласти широку залізничну колію
17:49 28.10.2022 |
Всеукраїнська аграрна рада звернулася до президента та прем'єра Польщі з пропозицією прокласти нову залізничну колію шириною 1520 мм, яка з'єднає українську та литовську залізничні мережі, а також приєднає до них порт Гданськ.
Про це йдеться у пресрелізі ВАР, який є у розпорядженні Укрінформу.
«На нашу думку, прокладання залізничної лінії з шириною колії 1520 мм територією Республіки Польща, що з'єднає українську та литовську залізничні мережі, а також приєднає до них порт Гданськ, та використання її для перевезень як вантажів, так і пасажирів дозволяє вирішити <...> проблеми», - йдеться у зверненні.
Зазначається, що такий проєкт може бути реалізований шляхом реконструкції існуючої залізничної мережі та будівництва суміщеної колії чи будівництва окремої залізничної гілки в залежно від висновків експертних організацій, що потребує відповідного фінансування.
В асоціації нагадують, що завдяки зусиллям польської влади вже вдалося досягти значного прогресу в питанні збільшення експорту української продукції та забезпечення стратегічно важливого імпорту через західні кордони України.
Водночас є потенціал істотно диверсифікувати логістичні ланцюги та збільшити експортні потужності.
На думку аграріїв, найбільш вузькими місцями логістичних маршрутів через польські порти є обмежені перевантажувальні спроможності самих портів, домінування портової автомобільної інфраструктури над залізничною, необхідність перевантаження вагонів через різні стандарти ширини колії, а також дефіцит вагонів та локомотивів європейського зразка.
При цьому Клайпедський порт (Литва), один із найбільших та найближчих європейських портів до України, має значні вільні потужності з перевалки. Через нього Польща також імпортує енергетичне вугілля. Але через широку колію в країнах Балтії - 1520 мм, як і в Україні, та труднощі з переходом на європейську колію реалізувати експортно-імпортний потенціал Клайпеди неможливо.
Такі альтернативи, як використання автотранспорту чи контейнерів, не є достатньо пристосованими для транспортування масових навалочних вантажів (вугілля, руда, зернові, метал) на великі відстані, вважають в асоціації.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2022 року Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до країн Європейського Союзу з пропозицією субсидіювати виробництво залізничних вагонів-зерновозів, аби забезпечити розвиток наземних експортних машрутів з України до Європи.
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