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АНАЛІТИКА

Оборот готівки в касах банків знизився на 14%

14:01 28.10.2022 |

Економіка

Оборот готівки в касах банків знизився на 14%

 

Оборот готівки в касах банків за 9 місяців 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом торік - це зумовлено впливом війни.

Про це повідомили в НБУ.

Зазначається, що обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 1 572,4 млрд грн та зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому видачі готівки з кас банків у січні - вересні 2022 року становили 1 616,2 млрд грн, що на 13% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року.

"Водночас за дев'ять місяців 2022 року не відбулося значних змін у структурі надходжень та видатків готівки з кас банків та інкасаторських компаній за операціями з клієнтами", - кажуть в Нацбанку.

Регулятор назвав традиційну трійку найпопулярніших касових операцій із видачі готівки (% від загального обсягу видатків):

- за операціями клієнтів із використанням платіжних карток - 82,4%;
- для підкріплення операторів поштового зв'язку - 5,3%;
- для придбання іноземної валюти у клієнтів - 4,1%.

Як і раніше, найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали (% від загального обсягу надходжень):
ВІДЕО ДНЯ

- операції клієнтів із використанням платіжних карток - 36,5%;
- торговельна виручка - 31,9%;
- виручка від усіх видів послуг - 15,4%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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