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За прогнозом НБУ, номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%

10:22 28.10.2022 |

Економіка

 

Війна зумовлює зменшення доходів населення. У 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

За прогнозом НБУ, номінальні зарплати в Україні у 2022 році впадуть на 12,3%, реальні (з урахуванням інфляції) - на 26,9%. У 2023 очікується зростання на номінальних зарплат на 32,8%, реальних - на 4,6%.

 

Як зазначається у звіті, кількість шукачів роботи значно перевищує наявні робочі місця, а впевненість зайнятих у стабільному отриманні доходів і наявності роботи низька. Це змушує шукачів роботи погоджуватися на роботу не за спеціальністю та зменшувати зарплатні очікування.

 

В умовах зниження фінансової стійкості підприємств працедавці відкривають вакансії з меншим рівнем зарплати або не підвищують зарплати наявним працівникам. У результаті триває скорочення номінальних зарплат у приватному секторі, що за поточної високої інфляції означає суттєве скорочення зарплат і в реальному вимірі, йдеться в документі.

Хоча втрата трудових доходів частково компенсується соціальними допомогами уряду України та міжнародних організацій, а також виплатами військовим, добробут домогосподарств суттєво погіршився, що обмежує споживчий попит, додали в НБУ.

"Як і раніше, ми оцінюємо, що номінальні зарплати цього року знизяться на 12-13% насамперед за рахунок приватного сектору. У реальному вимірі вони знизяться на чверть", - йдеться у звіті.

За прогнозом НБУ, надалі відновлення економіки супроводжуватиметься пожвавленням попиту на робочу силу та відбуватиметься на тлі значних диспропорцій і дефіциту кваліфікованої робочої сили в окремих секторах.

"Повернуться високі темпи щорічного росту номінальних зарплат. У наступному році вони перевищать свій довоєнний рівень, однак в реальному вимірі зростатимуть досить повільно через високу інфляцію", - зазначили в НБУ.

Водночас у наступному році, відповідно до проекту державного бюджету на 2023 рік, зростання соціальних виплат буде стриманим та відповідатиме зростанню прожиткового мінімуму. Надалі їх збільшення пришвидшиться завдяки нарощенню ресурсів бюджету, прогнозують в НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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