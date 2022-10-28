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Компанія Baykar планує закінчити будівництво свого заводу в Україні за два роки
09:46 28.10.2022 |
Виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що його компанія планує завершити будівництво свого заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити», - сказав Халюк Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.
Він також зазначив, що цього року його компанія, що виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та Akinci, отримає близько 1 мільярда доларів експортних доходів, що приблизно на 50% більше, ніж було торік. За словами Байрактара, отримані кошти компанія вкладе в розширення виробничих ліній.
«Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль - робити мінімум 30 одиниць на місяць», - сказав він.
Халюк Байрактар також заявив, що дослідження та розробка швидкого безпілотного винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, має значно розширені можливості для повільних розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться. За його словами, перший політ цього винищувача очікується в найближчі місяці.
Він також додав, що випробування безпілотника TB3, що є версією TB2, адаптованою до короткої злітно-посадкової смуги, будуть завершені до кінця 2023 року.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Халюк Байрактар заявив, що за жодні гроші не передасть безпілотники своєї компанії росії.
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