У KSE порахували суму збитків, завданих російською агресією АПК та земельному фонду

За даними KSE Institute, на початок вересня 2022 року сума прямих збитків, яких зазнали агропромисловий комплекс та земельний фонд України внаслідок воєнної агресії рф, становить 6,9 млрд доларів США.

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE Institute).

Зазначається, що найбільше збитків спричинили знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки, внаслідок чого оціночні втрати сільгоспвиробників перевищують 2,89 млрд дол.

Другою за розміром категорією є втрати через знищення та крадіжки виробленої продукції; сукупна вартість знищеної та вкраденої продукції оцінюється в 1,87 млрд дол.

Аналітики KSE підрахували, що суттєвих втрат зазнала інфраструктура для зберігання виробленої сільгосппродукції. Сумарна ємність зруйнованих зерносховищ сягає 6,5 млн т виробленої продукції, а ємність пошкоджених зерносховищ перевищує 2,9 млн т потужностей одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється в 1,06 млрд дол.

Дослідники уточнили, що оцінка прямих втрат агропромислового комплексу та сільськогосподарської інфраструктури включає: втрати сільськогосподарської техніки; втрати елеваторів та інших зерносховищ; втрати тваринництва від загибелі тварин; втрати виробників багаторічних культур через пошкодження насаджень; втрати бджільництва; втрати факторів виробництва та готової продукції через їх пошкодження та крадіжки.

Втрати оцінюються непрямими методами, поєднанням відповідної державної, регіональної статистики, а також - даних з опитувань сільськогосподарських виробників.

Для обрахунку втрат сільгоспвиробників були використані дані опитування, проведеного на замовлення команди Світового банку в Україні зі швидкої оцінки завданої шкоди та потреб у відновленні.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, для компенсації збитків, завданих українському агропромисловому комплексу, знадобиться понад 30 млрд доларів.

