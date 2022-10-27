Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про збільшення видатків бюджету на ₴387 мільярдів

16:56 27.10.2022 |

Економіка

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує видатки загального фонду державного бюджету на 2022 рік на понад 386 млн грн шляхом здійснення додаткових внутрішніх запозичень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт парламенту.

Документ передбачає додаткові видатки на національну безпеку та оборону по загальному фонду в сумі 386 865,5 млн грн з урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.

Зокрема, для Міністерства оборони (разом із Державною спеціальною службою транспорту) передбачено 365,15 млрд грн, з них на оплату праці - 219,13 млрд грн.

Для системи МВС (Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, ДСНС України) додатково виділено 12,90 млрд грн, з них оплата праці - 5,84 млрд грн.

Головне управління розвідки Міністерства оборони профінансовано додатково на 3,17 млрд грн, Служба безпеки - на 3,74 млрд грн.

Також додатковий фінансовий ресурс виділено адміністрації Держспецзв'язку, Управлінню державної охорони, Службі зовнішньої розвідки.

За спеціальним фондом Укравтодору виділено 10 млн грн на реалізацію проєкту за підтримки уряду Великої Британії та Північної Ірландії.

Як повідомлялось, закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (реєстр. №8126) ухвалений у другому читанні Верховною Радою України 18 жовтня 2022 року.

Рада 7 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2023 рік. Його пріоритет - безпека та оборона, на відповідний сектор планується спрямувати 1,13 трлн гривень (майже 50% всього бюджету).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес