Україна очікує EUR2,5 млрд макрофіндопомоги ЄС у листопаді та EUR0,5 млрд у грудні - глава Мінфіну

Україна очікує надходження наступного траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу розміром EUR2,5 млрд у листопаді цього року, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми з макрофінансової допомоги, яку підписали на EUR9 млрд, отримали EUR3 млрд. Наразі очікуємо EUR2,5 млрд у листопаді та EUR0,5 млрд - у грудні", - сказав глава Мінфіну.

За його словами, щодо ще 3 млрд євро тривають внутрішні дебати в ЄС, в якій формі їх надати.

"Ми, звичайно, говоримо, що нам вони потрібні", - пояснив позицію України щодо зазначених останніх EUR3 млрд макрофіндопомоги Марченко.

Оновлені терміни надходження наступних траншів макрофіндопомоги ЄС - EUR2,5 млрд у листопаді та ще EUR0,5 млрд у грудні - підтвердив 26 жовтня генеральний директор бюджетного департаменту Єврокомісії Герт-Ян Купман під час організованої Bruegel та ЦЕС дискусії.

За його словами, у Єврокомісії вже заплановано фінансування України на наступний рік згідно із заявленими президентом Урсулою фон дер Ляєн орієнтирами: по EUR1,5 млрд щомісяця та EUR18 млрд загалом на рік, що покрило б майже 50% фінансових потреб України, про які оголосив Мінфін.

"Велика частина допомоги буде у вигляді кредитів. Існує думка, що грантова допомога краща. Однак слід наголосити, що ми розглядаємо кредити лише з дуже тривалим терміном погашення та тривалим пільговим періодом", - сказав Купман.

Як повідомлялося, ЄС наприкінці травня-початку червня цього року попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на EUR9 млрд, з яких на початку серпня виділив EUR1 млрд. Інші EUR8 млрд, як очікувалося, мають надійти одним траншем, проте остаточне рішення щодо них затяглося. Одна з названих причин - дискусія, як надавати ці кошти: як кредити чи грантову допомогу.

У результаті в середині жовтня надійшло лише EUR2 млрд, а віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що третій транш на EUR3 млрд очікується на початку грудня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у жовтні на зборах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ) повідомив, що необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році уряд оцінює у $3-4 млрд на місяць. У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки $5 млрд на місяць, проте наразі їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,7 млрд, а загалом з початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $24,1 млрд, з яких $10,5 млрд - грантові кошти, $1 млрд - на відновлення.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.

Крім цього, Шмигаль на конференції в Берліні цього тижня підтвердив необхідність залучення у 2022-2023 роках $17 млрд на екстрене відновлення.