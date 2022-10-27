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З початку року держборг у гривнях зріс на 915,32 млрд гривень або на 34,3%
17:13 27.10.2022 |
Державний та гарантований державою борг України на 30 вересня 2022 року становив 3 587,38 млрд гривень або 98,10 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів .
У вересні сума боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 2,62 млрд гривень, а в доларовому еквіваленті на 0,07 млрд доларів.
З початку року держборг у гривнях зріс на 915,32 млрд гривень або на 34,3%. Водночас борг у доларах майже не змінився (зріс на 0,14 млрд доларів або на 0,1%).
Основною причиною зростання боргу з початку року стала девальвація гривні. Офіційний курс долара до гривні зріс на 34,1% (з 27,2782 на 31 грудня 2021 року до 36,5686 гривень на сьогодні).
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