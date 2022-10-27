Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава готує перелік критичних підприємств для електропостачання - зустріч ЄБА із першим віцепрем'єром

 

Робота зі складання переліку критичних підприємств, які мають перевагу в електропостачанні, відбувається із залученням військово-цивільних адміністрацій, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі цього тижня з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко.

"Як раніше повідомлялося, близько 30% генеруючих потужностей вже зазнали пошкоджень. У таких умовах забезпечити гарантоване забезпечення електроенергією або прогнозований графік відключення держава може тільки для критичних підприємств, перелік яких буде складений спільно з ВЦА", - зазначається у релізі ЄБА.

Під час зустрічі також обговорювали макроекономічну ситуацію та питання, які непокоять окремі галузі. Зокрема, безробіття на кінець цього року Мінекономіки прогнозує на рівні приблизно 28%, а наступного року - 30%.

На думку Свириденко, Україна здатна виконати амбітну мету - пройти шлях від кандидатства до повноправного членства в ЄС у прискореному режимі - за два роки. А доки цього не сталося, Україна веде переговори з ЄС про пролонгацію рішень, які відкрили б українським товарам повний доступ на ринки Євросоюзу ще на два роки або до повноправного членства.

З найважливіших питань бізнесу ЄБА у релізі виділила запуск механізму короткострокових відряджень за кордон та відв'язування процедури бронювання співробітників від наявності на підприємствах мобілізаційних завдань, відповідний законопроєкт найближчим часом буде винесено на голосування у ВР, сподіваються в асоціації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6417
  0,5613
 1,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1016  0,12 0,31 40,1344  0,13 0,32
EUR 38,3756  0,26 0,69 39,7569  0,28 0,71

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,02 0,07 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес