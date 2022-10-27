Держава готує перелік критичних підприємств для електропостачання - зустріч ЄБА із першим віцепрем'єром

Робота зі складання переліку критичних підприємств, які мають перевагу в електропостачанні, відбувається із залученням військово-цивільних адміністрацій, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі цього тижня з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко.

"Як раніше повідомлялося, близько 30% генеруючих потужностей вже зазнали пошкоджень. У таких умовах забезпечити гарантоване забезпечення електроенергією або прогнозований графік відключення держава може тільки для критичних підприємств, перелік яких буде складений спільно з ВЦА", - зазначається у релізі ЄБА.

Під час зустрічі також обговорювали макроекономічну ситуацію та питання, які непокоять окремі галузі. Зокрема, безробіття на кінець цього року Мінекономіки прогнозує на рівні приблизно 28%, а наступного року - 30%.

На думку Свириденко, Україна здатна виконати амбітну мету - пройти шлях від кандидатства до повноправного членства в ЄС у прискореному режимі - за два роки. А доки цього не сталося, Україна веде переговори з ЄС про пролонгацію рішень, які відкрили б українським товарам повний доступ на ринки Євросоюзу ще на два роки або до повноправного членства.

З найважливіших питань бізнесу ЄБА у релізі виділила запуск механізму короткострокових відряджень за кордон та відв'язування процедури бронювання співробітників від наявності на підприємствах мобілізаційних завдань, відповідний законопроєкт найближчим часом буде винесено на голосування у ВР, сподіваються в асоціації.