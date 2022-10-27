Фінансові новини
- |
- 27.10.22
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держава готує перелік критичних підприємств для електропостачання - зустріч ЄБА із першим віцепрем'єром
13:09 27.10.2022 |
Робота зі складання переліку критичних підприємств, які мають перевагу в електропостачанні, відбувається із залученням військово-цивільних адміністрацій, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) за підсумками зустрічі цього тижня з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко.
"Як раніше повідомлялося, близько 30% генеруючих потужностей вже зазнали пошкоджень. У таких умовах забезпечити гарантоване забезпечення електроенергією або прогнозований графік відключення держава може тільки для критичних підприємств, перелік яких буде складений спільно з ВЦА", - зазначається у релізі ЄБА.
Під час зустрічі також обговорювали макроекономічну ситуацію та питання, які непокоять окремі галузі. Зокрема, безробіття на кінець цього року Мінекономіки прогнозує на рівні приблизно 28%, а наступного року - 30%.
На думку Свириденко, Україна здатна виконати амбітну мету - пройти шлях від кандидатства до повноправного членства в ЄС у прискореному режимі - за два роки. А доки цього не сталося, Україна веде переговори з ЄС про пролонгацію рішень, які відкрили б українським товарам повний доступ на ринки Євросоюзу ще на два роки або до повноправного членства.
З найважливіших питань бізнесу ЄБА у релізі виділила запуск механізму короткострокових відряджень за кордон та відв'язування процедури бронювання співробітників від наявності на підприємствах мобілізаційних завдань, відповідний законопроєкт найближчим часом буде винесено на голосування у ВР, сподіваються в асоціації.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Верховній Раді пропонують упровадити для пішоходів штрафи за невикористання вночі світловідбиваючих елементів
|Держава готує перелік критичних підприємств для електропостачання - зустріч ЄБА із першим віцепрем'єром
|Нафта стабілізувалася 27 жовтня на тлі побоювань щодо попиту з боку Китаю та рекордного експорту зі США
|Україна експортувала через морські порти вже 9 мільйонів тонн агропродукції
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.22
|Масові субсидії за енергетику є «надто коштовними» для країн світу – Світовий банк
|Найбільш проблемним є покриття дефіциту держбюджету України у І кв.-2023 - голова Мінфіну
Бізнес
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e
|Новий BMW M2 дебютував із 453 к.с.
|Вчені вважають, що людська свідомість використовує роботи квантові ефекти
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с