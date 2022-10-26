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АНАЛІТИКА

Україна готує зміни до угоди про вільну торгівлю з Туреччиною через війну

 

Україна ініціювала зміни до підписаної угоди про вільну торгівлю з Туреччиною для захисту українських виробників в умовах повномасштабної російської агресії.

Про це перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє пресслужба міністерства..

Свириденко зазначила, що наразі для ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною все готове, однак ситуація в Україні з часу її підписання змінилася.

"Сьогодні українські виробники потребують особливого захисту. Наразі тривають перемовини з Туреччиною про встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легпрому України. Очікується, що в грудні 2022 - січні 2023 року додаткові домовленості підпишуть - і Угода буде ратифікована парламентами обох країн", - зазначається у повідомленні.

Свириденко пояснила, що робиться це для того, щоб українські виробники могли конкурувати з іноземними, зокрема, за держзамовлення.

"Ми виходимо з того, що кошти держзамовлення мають залишатися в Україні", - наголосила міністр економіки.

Як повідомлялося, Україна та Туреччина підписали Угоду про вільну торгівлю на початку лютого.

Передбачалось, що після набуття угодою чинності Україна зможе безмитно ввозити до Туреччини більше 10 тис товарів, а ще на 1,3 тис отримає тарифні квоти та зменшення мит. При цьому буде знята проблема додаткових мит, які Туреччина запроваджувала протягом кількох останніх років.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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