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Із початку року на соцвиплати із держбюджету спрямовано 305 мільярдів, – Мінфін

10:54 26.10.2022 |

Економіка

 

За період з січня по вересень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 304,9 млрд грн, зокрема у вересні 34,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що 46,8 млрд грн було спрямовано на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, із них у вересні - 5,5 млрд грн.

Ще 35,8 млрд грн виділили для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у вересні - 5,7 млрд грн.

Крім того, 25,4 млрд грн пішли на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, у вересні ‒ 1,5 млрд грн.

Також 166 млрд грн направили Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, у вересні ‒ 21,4 млрд грн.

Ще 30,9 млрд грн направили на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

"Соціальна підтримка людей не менш важлива ніж військова. Тому Міністерство фінансів, незважаючи на воєнний стан, докладає максимум зусиль для вчасної виплати пенсій, доплат, надбавок і допомог. Адже так громадяни відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами", ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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