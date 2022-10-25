«Армія відновлення»: безробітним платитимуть за суспільно корисні роботи

Кабінет міністрів активізує механізм залучення безробітних до суспільно корисних робіт. Про це повідомляється на урядовому порталі.

"Уряд розробив та запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт у регіонах. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть приєднатися до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати", - прокоментувала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Безробітних можуть залучати до облаштування та зміцнення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів, зміцнення дамб, розчищення автодоріг, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування бомбосховищ тощо.

Організатором робіт буде військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями.

До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я.

Безробітні отримуватимуть оплату за роботу у розмірі не нижче за мінімальну зарплату (6700 грн), що в більшості випадків вище, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори.

Суспільно корисні роботи вже запроваджені на Сумщині та Чернігівщині. На Сумщині такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах із 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано близько 400 безробітних. На Чернігівщині до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.