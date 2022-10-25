Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Армія відновлення»: безробітним платитимуть за суспільно корисні роботи
21:58 25.10.2022 |
Кабінет міністрів активізує механізм залучення безробітних до суспільно корисних робіт. Про це повідомляється на урядовому порталі.
"Уряд розробив та запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт у регіонах. Люди, які з різних причин залишилися без роботи, зможуть приєднатися до "Армії відновлення" країни, а держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати", - прокоментувала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.
Безробітних можуть залучати до облаштування та зміцнення блокпостів, вирубування дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів, зміцнення дамб, розчищення автодоріг, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування бомбосховищ тощо.
Організатором робіт буде військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями.
До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров'я.
Безробітні отримуватимуть оплату за роботу у розмірі не нижче за мінімальну зарплату (6700 грн), що в більшості випадків вище, ніж допомога з безробіття. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори.
Суспільно корисні роботи вже запроваджені на Сумщині та Чернігівщині. На Сумщині такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах із 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано близько 400 безробітних. На Чернігівщині до виконання таких робіт залучено 78 безробітних.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гра з потрійним дном. Як Путін використовує фейк про «українську брудну бомбу»
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|«Армія відновлення»: безробітним платитимуть за суспільно корисні роботи
|Українці у вересні збільшили чисті витрати за кордоном до $1,5 млрд
|Мінфін на аукціонах ОВДП 25 жовтня залучив до держбюджету 1 млрд грн, $14 млн
|На внутрішньому ринку України зросли ціни на зерно - експерт
|Автогаз подорожчав на 0,6% до 28,32 гривні за літр
|МВФ ставить завдання гарантувати необхідну фінансову підтримку України у 2023 році - директор-розпорядник
|МЕА має «величезні» стратегічні резерви на випадок перебоїв із постачанням нафти - голова агентства
Бізнес
|SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с
|TSMC розглядає розширення виробництва в Японії для зниження геополітичних ризиків
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android