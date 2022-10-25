Виплати за облігаціями уряду перевищили запозичення з початку війни на 73 мільярди, – НБУ

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України обсяг сплачених урядом коштів на погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 73,19 мільярда гривень перевищує обсяг залучених до держбюджету коштів на аукціонах із продажу ОВДП.

Як свідчать дані депозитарію Національного банку України (НБУ), за вказаний період Мінфін залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 106,02 млрд грн, $1,38 млрд та 468,4 млн євро, повідомляє персслужба Нацбанку.

Водночас на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 164,21 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро.

"Із квітня до серпня, а також із початку жовтня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним, і за підсумками 1-23 жовтня, зокрема, становило 14,27 млрд грн", - зазначається у повідомленні.

При цьому Нацбанк вітає рішення Мінфіну, який минулого тижня підвищив ставки за гривневими ОВДП строком на 16 місяців до 18,5% річних.

Загалом упродовж дії воєнного стану уряд збільшував ставки за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 18,5% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність - 4,5% річних). Ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.