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АНАЛІТИКА

«План Маршала» для України: Єврокомісія готова стати центром управління допомогою

 

Єврокомісія готова стати секретаріатом для управління усією міжнародною допомогою на відновлення України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про це на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Фон дер Ляєн закликала до "плану Маршала" щодо відновлення України, маючи на увазі ініціативу США, яка допомогла відновити Німеччину після Другої світової війни.

Вона підтвердила прихильність ЄС до надання допомоги Україні, починаючи з допомоги для щоденного виживання країни, включаючи виплату заробітної плати та пенсій, і закінчуючи повоєнним відновленням та модернізацією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також закликав до "плану Маршала" щодо відновлення України. "Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але вона скінчиться. І коли це станеться, ми продовжимо підтримувати Україну та її боротьбу за безпеку, свободу та демократію", - сказав Шольц у своєму вступному слові.

З його слів, історія двох країн не схожа на іншу. "Але з нашого власного історичного досвіду ми також знаємо, що реконструкція завжди можлива і ніколи не буває зарано для вирішення цього завдання", - сказав Шольц.

Президент України Володимир Зеленський також з відеозв'язку звернувся до учасників Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України.

"Ті, хто інвестує у реконструкцію України, інвестують у реконструкцію майбутнього члена Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

Захід у Берліні, на якому присутні експерти, представники урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства, спрямований на обговорення стійких інструментів відновлення України, а не фінансових зобов'язань.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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