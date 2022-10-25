Шмигаль обговорив із Георгієвою нову програму співробітництва з МВФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі в Берліні обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму співробітництва України з МВФ та консолідацію підтримки нашої держави партнерами.

Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Нова програма співробітництва України з МВФ та консолідація підтримки нашої держави партнерами - основні теми зустрічі в Берліні з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував пані Георгієвій за організацію місії по Україні, що завершила свою роботу у Відні. Докладаємо максимум зусиль, аби пройти всі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом», - зазначив Шмигаль.

Він у продовження діалогу Президента України Володимира Зеленського з очільницею МВФ обговорив необхідність створення міжнародної платформи донорів. Ідеться про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування.

«Це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики. Вкотре переконався в послідовній та беззаперечній підтримці України з боку Міжнародного валютного фонду, що відкриває нові горизонти співпраці для зміцнення економіки держави», - підкреслив Прем'єр.

Як повідомляє Урядовий портал, Україна має намір якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, яка повинна розпочатися наступного року.

«Докладаємо максимум зусиль, аби пройти усі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом», - наголосив Шмигаль під час зустрічі з Георгієвою.

Як повідомляв Укрінформ, під час робочого візиту в Берлін 24 жовтня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, з віцеканцлером, Федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком, а також із Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.