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Шмигаль обговорив із Георгієвою нову програму співробітництва з МВФ
10:26 25.10.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі в Берліні обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою нову програму співробітництва України з МВФ та консолідацію підтримки нашої держави партнерами.
Про це глава уряду написав у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Нова програма співробітництва України з МВФ та консолідація підтримки нашої держави партнерами - основні теми зустрічі в Берліні з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Подякував пані Георгієвій за організацію місії по Україні, що завершила свою роботу у Відні. Докладаємо максимум зусиль, аби пройти всі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом», - зазначив Шмигаль.
Він у продовження діалогу Президента України Володимира Зеленського з очільницею МВФ обговорив необхідність створення міжнародної платформи донорів. Ідеться про механізм координації допомоги Україні, визначення основних напрямків для першочергового та довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування.
«Це дозволить швидко та дієво відповідати на економічні виклики. Вкотре переконався в послідовній та беззаперечній підтримці України з боку Міжнародного валютного фонду, що відкриває нові горизонти співпраці для зміцнення економіки держави», - підкреслив Прем'єр.
Як повідомляє Урядовий портал, Україна має намір якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом, яка повинна розпочатися наступного року.
«Докладаємо максимум зусиль, аби пройти усі проміжні етапи та якнайшвидше перейти до нової програми співробітництва з Фондом», - наголосив Шмигаль під час зустрічі з Георгієвою.
Як повідомляв Укрінформ, під час робочого візиту в Берлін 24 жовтня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, з віцеканцлером, Федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком, а також із Федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце.
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