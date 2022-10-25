Бізнес вимагає удосконалити законодавство про бронювання працівників

Бізнес просить відв'язати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Як зазначають в ЄБА, ще 20 вересня Верховною Радою було прийнято за основу зі скороченням строку підготовки урядовий проєкт закону №7687, яким пропонується внести дві ключові позиції, необхідні для організації прозорої та зрозумілої процедури бронювання військовозобов'язаних:

дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;

надати повноваження уряду розробити новий порядок бронювання, який має включати критерії віднесення підприємств до критичних.

"Ці дві взаємопов'язані норми є надзвичайно важливими для нормального функціонування економіки у період воєнного стану, адже чи не головними умовами роботи бізнесу є передбачуваність та можливість планування діяльності. Водночас наразі потенційна втрата ключового персоналу є одним чи із не найбільших викликів - як для бізнесу, так і для економіки", - підкреслюють в асоціації.

"Останнім часом ми досить часто починаємо чути інформацію від бізнесу про вкрай великий відсоток мобілізації - у 10%, 17%, а часом і більше працівників. І часом це є вкрай важливі для продовження роботи працівники, як-то керівники виробництв тощо.

Очевидно, що в таких умовах вкрай важко працювати бізнесу, на додачу до інших ризиків. Безумовно, ми розуміємо, що мобілізація - це частина роботи, яка має виконуватись в країні, яка знаходиться у війні, але до усіх питань варто підходити свідомо, зважено та стратегічно, розуміючи усі ризики. Адже як у державі є критичні люди, без яких робота по певних напрямках майже неможлива, так і у бізнесі", - заявила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

У рамках чинної системи бронювань обов'язковою умовою є виконання мобілізаційних завдань.