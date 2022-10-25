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В Україні можуть відновити електронне декларування
Законопроєкт про відновлення електронного декларування перебуває на розгляді у Верховній Раді України та може бути ухвалений найближчим часом.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що подання е-декларацій за 2021 рік було призупинено на період дії воєнного стану. Проте на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення електронного декларування, який може бути ухвалений найближчим часом.
У НАЗК пропонують зареєструватися на пройти новий онлайн-курс "Декларуйся - 2022", який доступний на навчальній платформі Study.NAZK.
"Тому цей курс допоможе нагадати та систематизувати алгоритм дій під час заповнення і подання декларації. Це допоможе вам правильно заповнити декларацію, повно та коректно відобразити відомості, як того вимагає закон", - зазначили в НАЗК.
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