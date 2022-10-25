Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні можуть відновити електронне декларування

23:00 24.10.2022 |

Економіка, Право

 

Законопроєкт про відновлення електронного декларування перебуває на розгляді у Верховній Раді України та може бути ухвалений найближчим часом.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що подання е-декларацій за 2021 рік було призупинено на період дії воєнного стану. Проте на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт про відновлення електронного декларування, який може бути ухвалений найближчим часом.

У НАЗК пропонують зареєструватися на пройти новий онлайн-курс "Декларуйся - 2022", який доступний на навчальній платформі Study.NAZK.

"Тому цей курс допоможе нагадати та систематизувати алгоритм дій під час заповнення і подання декларації. Це допоможе вам правильно заповнити декларацію, повно та коректно відобразити відомості, як того вимагає закон", - зазначили в НАЗК.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9579
  0,3200
 0,90

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7250  0,08 0,19 40,7129  0,09 0,21
EUR 38,1393  0,04 0,12 39,5475  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес