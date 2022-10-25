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Україна пропонує інвесторам широке «меню» із проєктами на $400 мільярдів - Шмигаль

18:19 24.10.2022 |

Економіка

 

Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій у будь-яких формах.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій у будь-яких формах. Ми, попри війну, зменшуємо втручання держави в економіку, відновили приватизацію, поглиблюємо дерегуляцію, створюємо умови для швидких інвестицій», - сказав Шмигаль.


За його словами, вже сформоване широке інвестиційне «меню». Там є понад 500 проєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму у понад 400 млрд доларів. «Інвестиції потрібні Україні для зростання, але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей», - підкреслив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що нині стримуючим фактором для інвесторів є воєнні ризики, тому влада працює для їх мінімізації. Вже налагоджено співпрацю з MIGA (Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, яке має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. "Агентство виділило Україні 30 млн доларів на реалізації пілотного проєкту з гарантування інвестицій. Ми будемо продовжувати нарощувати цю роботу з усіма», - додав глава уряду.

Український уряд готовий надавати особливу підтримку всім інвесторам, які ухвалять рішення працювати в нашій країні. Про це під час V Німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Він нагадав, що до війни в Україні діяла програма підтримки "особливих" інвестицій - для інвесторів, які досягли певного рівня капіталовкладень (не менше 20 млн євро - ред.).

"Сьогодні я обіцяю, що, незважаючи на обсяги інвестицій, український уряд готовий надавати особливу підтримку всім компаніям, всім інвесторам, котрі ухвалять рішення прийти в Україну. Україна відбудовується навіть попри війну. Ми будуємо дороги, відновлюємо об'єкти соціальної, енергетичної інфраструктури, продовжуємо заходи з енергоефективності, намагаємося змінити баланс споживання електроенергії й газу. Це - технології та багато інших речей, якими, я впевнений, може поділитися з нами Німеччина", - сказав Чернишов.

Окремо він наголосив на важливості продовження реформування України.

"Як на мене, втілення критичних реформ подекуди навіть важливіше, ніж відновлення інфраструктури. Адже інфраструктура без реформ не принесе результату й не приведе до розвитку країни. Україна потребує реформ, як повітря", - переконаний Чернишов.

Один із напрямів реформування, за словами урядовця, - залучення інвестицій та запобігання відпливу капіталу з країни.

Урядовець запросив німецький та весь європейський бізнес, інвестиційні і промислові компанії після перемоги працювати в Україні. Адже попереду "дуже багато роботи з відновлення, відбудови та розвитку нової країни як майбутнього члена Європейського Союзу".

Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська збройна агресія.
 

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