Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна пропонує інвесторам широке «меню» із проєктами на $400 мільярдів - Шмигаль
18:19 24.10.2022 |
Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій у будь-яких формах.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій у будь-яких формах. Ми, попри війну, зменшуємо втручання держави в економіку, відновили приватизацію, поглиблюємо дерегуляцію, створюємо умови для швидких інвестицій», - сказав Шмигаль.
За його словами, вже сформоване широке інвестиційне «меню». Там є понад 500 проєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму у понад 400 млрд доларів. «Інвестиції потрібні Україні для зростання, але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей», - підкреслив прем'єр.
Шмигаль зауважив, що нині стримуючим фактором для інвесторів є воєнні ризики, тому влада працює для їх мінімізації. Вже налагоджено співпрацю з MIGA (Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, яке має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. "Агентство виділило Україні 30 млн доларів на реалізації пілотного проєкту з гарантування інвестицій. Ми будемо продовжувати нарощувати цю роботу з усіма», - додав глава уряду.
Український уряд готовий надавати особливу підтримку всім інвесторам, які ухвалять рішення працювати в нашій країні. Про це під час V Німецько-українського бізнес-форуму з відбудови України сказав міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Він нагадав, що до війни в Україні діяла програма підтримки "особливих" інвестицій - для інвесторів, які досягли певного рівня капіталовкладень (не менше 20 млн євро - ред.).
"Сьогодні я обіцяю, що, незважаючи на обсяги інвестицій, український уряд готовий надавати особливу підтримку всім компаніям, всім інвесторам, котрі ухвалять рішення прийти в Україну. Україна відбудовується навіть попри війну. Ми будуємо дороги, відновлюємо об'єкти соціальної, енергетичної інфраструктури, продовжуємо заходи з енергоефективності, намагаємося змінити баланс споживання електроенергії й газу. Це - технології та багато інших речей, якими, я впевнений, може поділитися з нами Німеччина", - сказав Чернишов.
Окремо він наголосив на важливості продовження реформування України.
"Як на мене, втілення критичних реформ подекуди навіть важливіше, ніж відновлення інфраструктури. Адже інфраструктура без реформ не принесе результату й не приведе до розвитку країни. Україна потребує реформ, як повітря", - переконаний Чернишов.
Один із напрямів реформування, за словами урядовця, - залучення інвестицій та запобігання відпливу капіталу з країни.
Урядовець запросив німецький та весь європейський бізнес, інвестиційні і промислові компанії після перемоги працювати в Україні. Адже попереду "дуже багато роботи з відновлення, відбудови та розвитку нової країни як майбутнього члена Європейського Союзу".
Як повідомлялося, з 24 лютого в Україні триває повномасштабна російська збройна агресія.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя
|Бізнес вимагає удосконалити законодавство про бронювання працівників
|В Україні можуть відновити електронне декларування
|Інвестиційний потенціал українського аграрного сектору становить $34 мільярди – Шмигаль
|Україна пропонує інвесторам широке «меню» із проєктами на $400 мільярдів - Шмигаль
|Україна отримала $30 мільйонів на пілотний проєкт страхування інвестицій, – Шмигаль
|АРМА передало українській компанії дев'ять арештованих кораблів РФ
Бізнес
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки