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АНАЛІТИКА

АРМА передало українській компанії дев'ять арештованих кораблів РФ

18:05 24.10.2022 |

Економіка

 

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) завершило процедуру передачі в управління українському підприємству дев'ять російських морських суден, заарештованих у межах кримінального провадження, яке здійснюється Державним бюро розслідувань. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Вартість російських суден становить понад 530 млн грн, уточнюють в АРМА.

Заарештовані кораблі, які є власністю підприємств Росії, перевозили господарські вантажі та прибули на територію України наприкінці 2021 - на початку 2022 років. Власники суден перераховували значні суми податків до бюджету РФ, тим самим сприяючи фінансуванню збройної агресії.

Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну кораблі було заарештовано та передано в управління АРМА.

Публічний конкурс з пошуку управителя для торгових кораблів був оголошений у травні, а в червні обрано переможця серед учасників українського ринку.

Після оцінки активів між АРМА та компанією-переможцем конкурсу укладено договір управління строком на один рік. На фінальному етапі АРМА фактично передало російські кораблі української компанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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