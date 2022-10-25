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В Україні на кінець року безробіття становитиме 30% - Мінекономіки

17:47 24.10.2022 |

Економіка

 

За оцінками Мінекономіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко сказала під час V українсько-німецького економічного форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття - до 30%", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є вирішення проблем із безробіттям, а саме - працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу.

"Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави", - зауважила Свириденко.

Міністр зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні складає 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

"Для нас збереження нормального функціонування економіки - це завдання не менш важливе ніж отримання перемоги", - сказала Свириденко.

Як повідомляв Укрінформ, українці з 1 липня можуть у застосунку «Дія» подавати заявки на участь у проєкті «єРобота». «єРобота» - це шість програм, які дадуть змогу створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць. Станом на 13 жовтня, за працевлаштування 13,2 тис. внутрішньо переміщених осіб держава виплатила роботодавцям 147 млн грн.
 

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