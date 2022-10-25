Кабмін дозволив оренду морського водного простору

Кабмін підтримав постанову про створення прозорого й чіткого механізму укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури.

Про це повідомили в уряді.

"Оренда акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаватиметься виключно тим підприємцям, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що це сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері.

"Ми розпочинаємо з реалізації експериментального проєкту. Основний крок зроблено - створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів оренди для користування водними об'єктами, якого раніше не було.

При цьому до учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

Зазначається, що ключова ціль цієї ініціативи - розвивати в Україні виробництво високоякісних морепродуктів широкого спектру.