Фінансові новини
- |
- 25.10.22
- |
- 04:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін дозволив оренду морського водного простору
17:38 24.10.2022 |
Кабмін підтримав постанову про створення прозорого й чіткого механізму укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури.
Про це повідомили в уряді.
"Оренда акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України надаватиметься виключно тим підприємцям, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти", - йдеться у повідомленні.
Очікується, що це сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері.
"Ми розпочинаємо з реалізації експериментального проєкту. Основний крок зроблено - створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів оренди для користування водними об'єктами, якого раніше не було.
При цьому до учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані", - зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.
Зазначається, що ключова ціль цієї ініціативи - розвивати в Україні виробництво високоякісних морепродуктів широкого спектру.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ оголосило у розшук ексголову Нацбанку Шевченка
|Двигуни для ворожих літаків. СБУ підтвердила затримання почесного президента Мотор Січ Богуслаєва за підозрою у роботі на РФ
|США, Британія і Франція спільно відкинули брехню Росії про «брудну бомбу»
|Сі Цзіньпін - знову генсек компартії Китаю. Як це вплине на країну та світ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|Венеційська комісія похвалила Україну за процедуру очищення Вищої ради правосуддя
|Бізнес вимагає удосконалити законодавство про бронювання працівників
|В Україні можуть відновити електронне декларування
|Інвестиційний потенціал українського аграрного сектору становить $34 мільярди – Шмигаль
|Україна пропонує інвесторам широке «меню» із проєктами на $400 мільярдів - Шмигаль
|Україна отримала $30 мільйонів на пілотний проєкт страхування інвестицій, – Шмигаль
|АРМА передало українській компанії дев'ять арештованих кораблів РФ
Бізнес
|Влада США виділять $2,8 млрд на розвиток місцевого виробництва батарей для електромобілів
|Amazon запускає освітню програму для українців
|Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )
|Терміни постачання мікрочіпів значно скоротилися – галузь долає дефіцит і виходить з кризи
|Google почала впроваджувати вхід без пароля в Chrome та Android
|Hyundai Motor розглядає можливість продажу свого заводу в РФ, – ЗМІ
|Dacia Jogger став першим гібридом румунської марки