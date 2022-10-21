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Ракетні обстріли вплинули на роботу 47% бізнесів, – опитування ЄБА

21:56 21.10.2022 |

Економіка

 

47% компаній Європейської Бізнес Асоціації повідомили, що нещодавні ракетні атаки по Україні тією чи іншою мірою вплинули на їхню роботу. Зокрема, деякі компанії вимушено призупинили роботу через відсутність електроенергії та інтернету та з міркувань безпеки, що призвело до часткової втрати замовлень, призупинення проєктів та простою.

Про це йдеться в опитуванні ЄБА.

Водночас бізнес розуміє серйозність викликів зимового сезону, тому готується до потенційних загроз. Так, 82% компаній проводять підготовку на випадок перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, 56% компаній готуються до ударів по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, 53% - до перебоїв зі зв'язком та інтернетом.

Зокрема, компанії готують резервне обладнання та запаси сировини, палива, матеріалів, розробляють програми з безпеки та Business Continuity Plan, роблять моніторинг та аналітичний звіт щодо розвитку безпекової ситуації в Україні, проводять заходи з кібербезпеки та інше.

Серед членів Асоціації, 44% наразі працюють в повному обсязі, 53% працюють з обмеженнями, і тільки 3% не працюють.

У липні в повному обсязі працювали 49%, а непрацюючих не було взагалі. Серед бізнесів, що працюють частково, половина обмежили географію діяльності, третина закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а чверть перевела діяльність в онлайн.

Переважна більшість компаній, а саме 79%, продовжують виплату заробітної плати співробітникам в повному обсязі, а 18% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у липні, тоді 61% компаній виплачували повну заробітну плату. Ще 15% бізнесів Асоціації скоротили розмір зарплати, 8% були змушені відправити співробітників в неоплачувану відпустку. Ще 7% скорочують персонал, порівняно з 10% у попередній хвилі опитування.

У 85% компаній деякі співробітники на сьогодні користуються статусом тимчасового захисту за кордоном. Зокрема, у 61% опитаних нами компаній за кордоном перебуває до 10% персоналу, у 20% компаній - 10-40%, і ще 4% СЕО повідомляють, що у них за кордоном знаходиться більше 40% команди.

Ракетні обстріли вплинули на роботу 47% бізнесів, – опитування ЄБА

 

При цьому 73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування та розвитку, а період фінансової стійкості 61% оцінюють в рік та більше (раніше - 46%), ще 26% - в пів року, і тільки 6% - в кілька місяців.

Бізнес суттєво наростив фінансові резерви з березня, хоча дещо зросла кількість компаній, у яких вони відсутні - до 5% у жовтні порівняно з 2% у липні.

Як повідомляють компанії, основними джерелами фінансування для них наразі є оборотні кошти - для 63% компаній, ще 17% користуються міжнародним кредитуванням, 13% - банківськими позиками, 3% - комерційним кредитуванням.

У майже половини респондентів, а саме 47%, є втрати майна або активів безпосередньо внаслідок бойових дій. При цьому 40% повідомляють про втрати до $1 млн, ще 35% - про втрати в діапазоні $1-10 млн, 15% - про втрати більше $10 млн. Жодних втрат не зазнали тільки 5% бізнесів.

Сукупні задокументовані втрати на сьогоднішній день складають принаймні 437,5 млн євро - за інформацією від членських компаній Асоціації.

Компанії продовжують та навіть нарощують підтримку населення та армії. Так, наразі 57% підтримують працівників, що захищають країну, 47% - допомагають фінансово, 43% - допомагають продукцією, 24% - послугами, 17% - медикаментами, 14% - засобами захисту/оборони.

На сьогоднішній день 83% готові долучатися до повоєнної відбудови України. У квітні таких було 67% серед членських компаній Асоціації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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