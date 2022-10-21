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АНАЛІТИКА

Президентка ЄБРР приїхала до Києва. Банк інвестує в Україну до 3 млрд євро у 2022-2023 роках

19:08 21.10.2022 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 році інвестує в Україну понад 1 млрд євро, а наступного року хоче подвоїти цю суму. Про це заявила президентка банку Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Я сказала президенту Зеленському, що наші зобовʼязання розраховані на довгострокову перспективу і ми інвестуємо до 3 млрд євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектору та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури", - йдеться у Twitter Рено-Бассо.

Приїзд президентки ЄБРР - важливий сигнал підтримки України, заявив Зеленський на зустрічі з банкіркою.

"Наша співпраця актуальна як ніколи, оскільки зараз через велику кількість руйнувань унаслідок ракетних ударів та атак дронів-камікадзе потрібно працювати над швидким відновленням нашої країни", - сказав він.

Він заявив, що Україна терміново потребує грошей для енергетичної, інфраструктурної, освітньої сфер, а також відновлення житла.

Зеленський також подякував за рішення ЄБРР припинити співпрацю з Росією та Білоруссю.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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