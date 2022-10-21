Україна і МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над моніторинговою програмою – глава місії Фонду

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження у найближчі тижні роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Про це йдеться у заяві голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

У Фонді зазначили, що протягом 17-20 жовтня команда співробітників МВФ зустрілася з українськими посадовцями у Відні.

Місія обговорила свої висновки з міністром фінансів Сергієм Марченком та Головою Національного банку України Андрієм Пишним.

"Російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, спричинило величезні людські страждання та завдало серйозних економічних наслідків. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була суттєво порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

На цьому складному тлі дискусії були зосереджені на останніх макрофінансових подіях і перспективах, бюджеті на 2023 рік і пов'язаних із ним потребах у зовнішньому фінансуванні, питаннях фінансового сектора та поєднанні стратегій для підтримки макроекономічної стабільності", - йдеться у релізі МВФ.

Україна заслуговує кредит за збереження макрофінансової стабільності "в цих надзвичайно складних обставинах", додали в МВФ.