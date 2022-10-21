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Щомісячний дефіцит бюджету-2023 становитиме $3-4 мільярди — Мінфін

16:40 21.10.2022 |

Економіка

 

За оцінками Міністерства фінансів, у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме $3-4 млрд.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко у колонці для GlobalMarkets, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Після останнього етапу скорочення витрат, ми фіксуємо щомісячний дефіцит на 2023 рік на рівні у 3-4 млрд дол. США", - повідомив Марченко.

За його словами, у наступному році українська влада має зробити все необхідне для того, щоб залучити зовнішнє пільгове фінансування та гранти для покриття пріоритетних видатків держбюджету, а також зосередитися на зборі коштів для реалізації програм швидкого відновлення.

Марченко нагадав, що з початку війни наші податкові надходження скоротилися, а військові витрати різко зросли.

"За декілька місяців нам вдалося збільшити рівень податкових надходжень, порівняно з першими місяцями війни. Весь цей час існувала фіксована потреба у фінансуванні розміром в 5 млрд дол. США на місяць. Але, незважаючи на величезні зусилля, яких доклали країни-партнери, щоб допомогти нам, дефіцит не було профінансовано у повному обсязі", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у серпні цього року повідомляв, що щомісячний дефіцит Державного бюджету України становить 5 млрд дол. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 10 вересня заявив, що в України за підтримки міжнародних партнерів є розуміння, як скоротити дефіцит бюджету до 3 млрд дол. на місяць.
 

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