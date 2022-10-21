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АНАЛІТИКА

Макросценарій уряду на 2023 р. базується на активних бойових діях протягом 6 міс. - перший віцепрем'єр

16:07 21.10.2022 |

Економіка

 
 

Уряд України підтверджує свій закладений у проєкт держбюджету-2023 прогноз зростання економіки України наступного року на 4,6%, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Сценарій (зростання на 4,6% у 2023 році) базується насамперед на військовому сценарії, де передбачається активна база ведення бойових дій протягом шести місяців", - сказала вона на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" в Києві у п'ятницю.

Щодо поточного року Свириденко повідомила, що за результатами двох кварталів прогнозувалося падіння економіки на 37,5%. "Думаю, що за рік ми все-таки вийдемо на найкращі показники - на рівні 30%", - відповіла перший віцепрем'єр, підтвердивши попередню оцінку Мінекономіки.

Вона додала, що інфляція за підсумками цього року прогнозується на рівні 30%.

Як повідомлялося, напередодні Нацбанк України повідомив про погіршення припущення свого макропрогнозу щодо безпеки. Зокрема, тепер НБУ очікує суттєвого зменшення ризиків тільки з середини 2023 року. У зв'язку з цим центробанк погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%, але водночас покращив оцінку спаду цього року з 33,4% до 31,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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