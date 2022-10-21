США готують новий пакет допомоги для України на $50 мільярдів, – NBC

Конгрес США планує затвердити новий пакет допомоги для України на загальну суму близько $50 мільярдів, побоюючись що після запланованих на початок листопада виборів більшість можуть отримати представники Республіканської партії, які останнім часом критикують виділення значної допомоги Україні.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела.

За словами неназваного сенатора-республіканця, який залучений до підготовки рішення, цієї суми має вистачити, "щоб (Україна, - ред.) могла прожити рік".

Новий пакет допомоги, швидше за все, буде частиною загального законопроєкту про витрати, уточнили джерела телеканалу у Конгресі та джерело, близьке до українського уряду. Водночас адміністрація президента США Джо Байдена ще не надсилала офіційного запиту на нове фінансування.

Конгрес загалом виділив $65 мільярдів на пов'язані із повномасштабним нападом Росії на Україну потреби.

Джерела делеканалу зауважують, що рішення про виділення додаткових коштів планується ухвалити швидше на тлі побоювань, що новий склад Конгресу, який почне роботу у січні, може більш скептично поставитися до допомоги Україні.

Лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті з Каліфорнії, який готовий обійняти посаду спікера у випадку перемоги його партії на виборах, вже заявив цього тижня, що його однопартійці "не збираються виписувати Україні безкінечний чек".

Крім того, багато кандидатів від Республіканської партії, яких підтримав колишній президент Дональд Трамп, поставили під сумнів обсяг допомоги США, наданої Україні. Вони стверджують, що у США є важливіші внутрішні проблеми, а доля України не пов'язана з національними інтересами США.

Як повідомлялося, наприкінці вересня президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ, а також передбачає виділення $12,3 млрд допомоги Україні.

У тому числі $3 млрд виділено на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку, $1,5 млрд - на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку і $2,8 млрд - на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.