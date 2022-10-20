Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на послуги фрілансерів зростає навіть у порівнянні з довоєнним 2021 роком

22:53 20.10.2022 |

Економіка

 

На початку осені попит на послуги фріланс-спеціалістів виріс на 30% у порівнянні з літом минулого року, а восени стартував і бізнес-сезон, з початком якого попит також продовжив зростати. Згідно з дослідженням Freelancehunt, станом на середину жовтня кількість виконанних проєктів вже збільшилась на 38%, а оборот на 45% проти аналогічного періоду 2021.

Причини зростання попиту на послуги фрилансерів?

Попит на послуги фрілансерів зростає навіть у порівнянні з довоєнним 2021 роком

 

Причиною такого стрімкого зростання попиту на ринку фрілансу є попит на спеціалістів серед малого та середнього бізнесу, а також зручний формат співпраці на проєктній основі. Не всі можуть наймати потрібних спеціалістів у штат і забезпечувати їх постійною роботою. Є дуже багато різнопланових разових завдань, з якими чудово справляються фрілансери.

«Сезонність на фрилансі спостерігається з початку жовтня і до середини квітня. Цей рік був винятком, оскільки війна внесла свої корективи. Попри літо, ринок продовжував зростати. За нашими прогнозами, ринок продовжить зростати як мінімум до травня наступного року», - розповідає керівник компанії Freelancehunt Валентин Зюзін.

Більшість підприємців (62,1%) замовляють послуги в кількох категоріях, що дає можливість виконувати різнопланові завдання і не наймати спеціалістів у штат. Це також свідчить, що у замовників є успішний досвід співпраці з фрілансерами й вони часто користуються їхніми послугами.
Хто замовляє послуги фрилансерів?

Попит на послуги фрілансерів зростає навіть у порівнянні з довоєнним 2021 роком

 

За даними дослідження, попит на послуги фрілансерів генерує малий та середній бізнес. Зазвичай це ФОП чи компанії, в яких працюють від 2 до 50 осіб. Також є завдання від великих компаній, але їх усього 4,1%.

Переважно проєкти на фрілансі замовляють компанії з Ecommerce та торгівлі - 22,7%, IT-компанії - 18,7%, вебстудії - 13,6%, консалтингу та сфери послуг - 12,1%. Також по допомогу звертаються стартапи (9,6%), яким потрібні спеціалісти для швидкого та якісного виконання завдань за достатньо доступною ціною.

Часто звертаються агентства з маркетингу (8,1%) і дизайну (6,1%). Рідше - представники промисловості (5,1%) та компанії у сфері навчання (2,0%). Найбільше замовлень у категоріях «Програмування» - 22,5%, «Дизайн» - 21,1% і «Робота з текстами» - 16,8%. Також популярні «Просування» (8,5%) та «Послуги» (7,9%).
За матеріалами: AIN.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,8866
  0,1243
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8250  0,00 0,01 40,8538  0,08 0,20
EUR 38,2275  0,09 0,23 39,6228  0,16 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес