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10 тисяч підприємств. Українці масово відкривають компанії у Польщі
18:30 20.10.2022 |
Українці активно відкривають бізнес у Польщі - з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.
Чим займаються українські компанії в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Business Insider.
"Українці планують пов'язати своє життя з Польщею надовго"
За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%.
Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року - 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.
Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.
"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", - пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.
Якщо до цього додати рішення про створення фірми, то це свідчить, що ці українці планують пов'язати своє життя з Польщею на довше, зауважує експерт.
Які ніші займають нові українські компанії
Аналітики помітили, що "золоту жилу" українці знайшли в тих сферах, де в Польщі відчувається найбільший дефіцит робочих рук. Серед нових українських фірм найбільше провадять таку діяльність:
* будівництво (виконання будівельно-оздоблювальних робіт) - 24%;
* інформація та зв'язок (програмування та ІТ-консалтинг) - 16%;
* сфера послуг - 14%;
* оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів - 9%;
* управління транспортом і складським господарством (таксі, вантажні перевезення) - 7%;
* професійна, наукова та технічна діяльність - 5%;
За останніми офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики, офіційну роботу вже знайшли 420 тисяч осіб з приблизно 540 тисяч українців працездатного віку (80%), які оформлювали в Польщі статус тимчасового захисту.
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