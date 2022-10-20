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Держгеонадра продали вісім спецдозволів на користування надрами

18:19 20.10.2022 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр України на платформі ProZorro.Продажі продала спеціальні дозволи на користування надрами на суму 26,645 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадра, передає Укрінформ.

"Державна служба геології та надр України провела шості аукціони у 2022 році, на яких продала вісім спеціальних дозволів на користування надрами", - йдеться в повідомленні.

Ділянки надр надаються для геологічного вивчення піску; для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки піску кварцового, сировини піщано-гравійної, підземних вод; з метою видобування граніту, мігматиту, глини, піску, сировини піщано-гравійної.

На шостому аукціоні 2022 року були продані спеціальні дозволи на користування ділянками надр: Писарівське родовище; Великопаладське родовище, ділянка № 2; родовище Мар'янівське; Тахтайське родовище; Підгірна ділянка; Ватажкова ділянка; Доманинська ділянка; ділянка надр у м. Вінниця, де розташована проектна свердловина № 12-пр.

"Ми спостерігали за конкурентними змаганнями учасників торгів, які прозоро, у чесній боротьбі отримали право придбати спеціальні дозволи на користування надрами. Сума очікуваних надходжень від продажу лотів становить 26 645 357,68 гривень, що в 2,5 рази більше від їх стартової ціни. Кошти будуть спрямовані до держбюдджету", - підкреслив голова Держгеонадр Роман Опімах.

Зауважується, що дев'ять спеціальних дозволів, торги з яких не відбулися через брак учасників, будуть повторно виставлені на електронні аукціони протягом трьох робочих днів.

Як повідомлялося, у 2021 році Державна служба геології та надр України надала 377 нових дозволів на розробку надр, що забезпечило 1,58 млрд грн надходжень до бюджету.
 

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