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НБУ погіршив припущення макропрогнозу про безпеку: суттєве зменшення ризиків тепер очікується лише з середини 2023 року
15:29 20.10.2022 |
Національний банк України (НБУ) погіршив припущення макропрогнозу про безпеку, зокрема очікує суттєвого зменшення ризиків лише з середини 2023 року, повідомила пресслужба регулятора у четвер.
"Закладене в прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки. Зокрема, повноцінне відновлення роботи чорноморських портів дасть змогу суттєво наростити український експорт. Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для прогнозу актуальна низка ризиків, реалізація більшості з яких погіршуватиме динаміку інфляції та стримуватиме економічне відновлення.
Зокрема, зберігається, незважаючи на певне послаблення, ризик розбалансування держфінансів із урахуванням непередбачуваного характеру війни, можливі проблеми з ритмічністю надходження міжнародної допомоги та появою додаткових бюджетних потреб. Окремою проблемою може бути формування великих квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері з урахуванням високої вартості енергоносіїв.
Крім того, терористичні атаки Росії на об'єкти української енергетичної інфраструктури посилюють ризики, пов'язані з проходженням майбутньої зими, оскільки нестача потужностей призведе до необхідності економії енергії й тимчасового відключення і побутових споживачів, і підприємств, що призведе до скорочення обсягів виробництва.
Зазначається, що тривалість та інтенсивність воєнних дій разом із "енергетичним терором" посилюють ризики неповернення значної частини громадян, що виїхали за кордон, а також додаткового виїзду населення з України. Демографічна криза загальмує післявоєнне відновлення через скорочення споживчого попиту та загострення структурних проблем на ринку праці.
Також зберігається ризик припинення роботи "зернового коридору" та блокування морських портів України з боку Росії, що значно ускладнить експорт продовольства, зменшить валютні надходження до країни та фінансові можливості аграріїв для проведення посівної кампанії і, відповідно, негативно позначиться на економіці країни і наприкінці цього року, і наступного року.
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