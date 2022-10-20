НБУ зберігає прогноз стелі емісійного фінансування держбюджету-2022 30 млрд грн на місяць

Національний банк України (НБУ) зберігає прогноз стелі емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Цього тижня в рамках роботи місії ми обговорювали це з нашими колегами з Мінфіну, з експертами МВФ, і зараз наш прогноз щодо монетизації дефіциту бюджету є актуальним. Ми не бачимо можливості збільшити його більш ніж узгоджені 30 млрд грн щомісяця", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.

Він додав, що зміни до держбюджету не вимагатимуть додаткового емісійного фінансування.

