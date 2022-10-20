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НБУ зберігає прогноз стелі емісійного фінансування держбюджету-2022 30 млрд грн на місяць

15:14 20.10.2022 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) зберігає прогноз стелі емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Цього тижня в рамках роботи місії ми обговорювали це з нашими колегами з Мінфіну, з експертами МВФ, і зараз наш прогноз щодо монетизації дефіциту бюджету є актуальним. Ми не бачимо можливості збільшити його більш ніж узгоджені 30 млрд грн щомісяця", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.

Він додав, що зміни до держбюджету не вимагатимуть додаткового емісійного фінансування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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