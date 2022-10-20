НБУ прогнозує зростання інфляції в 2022 році до 30% і зниження до 20,8% у 2023 році

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз інфляції на 2022 рік до 30% і очікує зниження її до 20,8% у 2023 році (у попередньому прогнозі - до 20,7%) та до 10% у 2024 році (раніше - до 9,4%), повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"Через негативний вплив повномасштабної війни на пропозицію товарів та очікування економічних агентів інфляція прискориться до 30% наприкінці поточного року. (...) інфляція наступного року сповільниться до 20,8%, а через рік - нижче 10%", - йдеться у повідомленні.

Нацбанк очікує, що темпи зростання цін почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки поступовому налагодженню логістики та виробництва, зниженню світової інфляції та помірно суворим монетарним умовам. Цей процес прискориться всередині року з огляду на ефекти високої бази порівняння та очікуване послаблення безпекових ризиків, яке є ключовим припущенням нового прогнозу Національного банку. Останнє сприятиме суттєвому зниженню інфляційних очікувань і ризиків для підприємницької діяльності, зменшенню виробничих витрат, налагодженню логістики, зокрема через чорноморські порти, та відновленню виробничих потужностей.

"Усе це призведе до подальшого нарощування пропозиції та стабілізації споживчих цін. Виважена боргова політика уряду з відмовою від монетизації дефіциту бюджету додатково сприятиме поліпшенню інфляційних очікувань", - йдеться в повідомленні.

Пресслужба зазначила, що якнайшвидшому сповільненню інфляції в наступні роки заважатиме насамперед висока вартість енергоносіїв, що спонукає до поетапного приведення тарифів на житлово-комунальні послуги на ринкові рівні.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

За підсумками першого півріччя 2022 року інфляція у річному вимірі зросла до 21,5% із 18% за підсумками травня, 16,4% - за підсумками квітня, 13,7% - за підсумками березня, 10,7% - за підсумками лютого та 10% - за підсумками січня.