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НБУ трохи покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році - до 32%

14:18 20.10.2022 |

Економіка

 

Національний банк України (НБУ) покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році до 32% із 37,5% у попередньому прогнозі, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

"Економічна активність у другому-третьому кварталах 2022 року поступово відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі "зернового коридору". Останній фактор зумовив позитивний внесок у ВВП порівняно з липневим прогнозом. (...) Національний банк лише трохи покращив оцінку падіння ВВП у поточному році - близько 32%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наявні логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці та зниження реальних доходів населення, стримують відновлення економіки.

Крім того, значний негативний внесок у зміну реального ВВП зробить сільське господарство - як через нижчі показники врожайності цього року, так і значне зменшення посівних площ.

"Закладене у прогноз ослаблення ризиків безпеки з середини 2023 року буде ключовим фактором майбутнього відновлення економіки. Зокрема, повноцінне оновлення роботи чорноморських портів дозволить суттєво наростити український експорт. Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відновлення країни", - зазначає пресслужба.

Водночас значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі післявоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки.

НБУ зазначає, що за таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими - на рівні 4-5%.

Очікується, що з наступного року поточний рахунок повернеться до дефіциту, оскільки, з одного боку, у 2023-2024 роках очікуються високі обсяги міжнародної фінансової допомоги, зокрема у вигляді грантів, закладене у прогноз покращення ситуації безпеки сприятиме подальшому нарощуванню експорту, а перекази трудових мігрантів залишатимуться не нижчими за довоєнний рівень, а з іншого - відновлення країни вимагатиме великих обсягів імпорту.

Головним припущенням прогнозу є суттєве зниження ризиків безпеки з середини 2023 року, а основним ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної воєнної агресії Росії проти України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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